В ВСУ пожаловались на угрозу атак бойцов РФ из-под земли в районе Купянска

Украинские военные опасаются появления в тылу российских военных, прошедших через подземные коммуникации.

Источник: Аргументы и факты

В ВСУ забили тревогу из-за возможности использования российскими военными подземных коммуникаций для продвижения на купянском направлении.

Военнослужащий ВСУ с позывным Мучной сообщил в своем Telegram-канале, что российские военные нашли возможность использовать незакрытые инженерные туннели, чтобы выходить с тыла к украинским позициям под Купянском.

По словам боевика, неожиданное появление бойцов РФ из-под земли грозит вызвать хаос среди украинских военных.

Напомним, прошлой осенью появилась информация о том, что подразделения РФ якобы использовали газовую трубу для выхода в район Купянска. Сообщалось, что российские военные в течение четырех дней перемещались по трубопроводу, используя электросамокаты и специальные платформы на колесах. Были опубликованы кадры якобы проведенной бойцами РФ операции.

Впоследствии стало известно, что боевики ВСУ протянули колючую проволоку внутри трубопровода, который российские военные могли использовать для проникновения в город.