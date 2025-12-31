В ВСУ пожаловались на угрозу атак бойцов РФ из-под земли в районе Купянска

Напомним, прошлой осенью появилась информация о том, что подразделения РФ якобы использовали газовую трубу для выхода в район Купянска. Сообщалось, что российские военные в течение четырех дней перемещались по трубопроводу, используя электросамокаты и специальные платформы на колесах. Были опубликованы кадры якобы проведенной бойцами РФ операции.