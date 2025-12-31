«Завелся предатель»: в Госдуме ответили на сообщения о запрете некоторым россиянам въезжать в Грузию

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на сообщения о запрете некоторым российским гражданам въезжать на территорию Грузии. Парламентарий призвал разобраться в том, кто дал такую команду.
«Это, скорее всего, происки каких-то сил, которые сегодня все-таки существуют в политической среде Грузии и не хотят… сближения страны с Россией», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru, предположив, что «где-то в структурах погранслужбы завелся предатель политики правительства Грузии».
Водолацкий отметил, что отношения между Грузией и Россией в последнее время налаживаются, и о дискриминации россиян не было известно. Он призвал говорить о таких случаях на всех ресурсах.
Накануне Секция интересов России в посольстве Швейцарии в Грузии предупредила о возросших случаях отказов во въезде в Грузию для российских граждан из-за мест рождения в паспортах. Причиной являются Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.