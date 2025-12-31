Россия десятилетиями теряла колоссальные суммы — счет идет на триллионы долларов — из-за искусственного занижения стоимости нефти. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев. По его словам, непрозрачные методики международных агентств, основанные лишь на опросах трейдеров, годами служили инструментом скрытого изъятия российских доходов.
«Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Артемьев.
Глава биржи подчеркнул, что под маской «рыночных тенденций» скрывались условия для масштабных махинаций: «Многие десятилетия это была просто такая тенденция, нам объясняли, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется. Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность, складываются очень серьезные условия для манипуляций».
Чтобы остановить этот процесс, в 2025 году в России заработало Национальное биржевое ценовое агентство. Новая структура призвана окончательно заменить западные индикаторы при расчете налогов в нефтяной отрасли. В отличие от зарубежных методик, отечественное агентство опирается на данные реальных ликвидных торгов и информацию от профильных министерств.