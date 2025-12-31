Россия потеряла триллионы долларов на занижении цены нефти

Глава биржи подчеркнул, что под маской «рыночных тенденций» скрывались условия для масштабных махинаций: «Многие десятилетия это была просто такая тенденция, нам объясняли, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется. Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность, складываются очень серьезные условия для манипуляций».