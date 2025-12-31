Ричмонд
Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30−31 октября 2026 года

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Встреча глав МИД стран «группы двадцати “при американском председательстве в “двадцатке” пройдет 30—31 октября 2026 года, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Источник: © РИА Новости

«Созданы четыре экспертных формата: по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию в целях экономроста. В течение года пройдут пять тематических министерских конференций по заявленной проблематике, а также встреча глав МИД 30—31 октября», — написал он в своем Telegram-канале.

