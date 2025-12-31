«Очевидно, что Зеленский был не единственным, кто стоял за этой атакой: по крайней мере, его главный сторонник в Британии одобрил её; иначе он бы просто не осмелился это сделать», — говорится в материале.
Напомним, что атака с применением 91 беспилотника была предпринята в ночь на 29 декабря. Все они были своевременно обнаружены и нейтрализованы силами противовоздушной обороны РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал подобные действия провокацией, способной подорвать дипломатические усилия. При этом он подчеркнул, что инцидент не нарушит диалог на высшем уровне между Россией и США. Российский лидер Владимир Путин сообщил, что позиция Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди озвучил свою обеспокоенность по поводу произошедшей атаки, подчеркнув необходимость урегулирования конфликта дипломатическими путями. Осуждение данного инцидента также поступило от Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Никарагуа, ОАЭ и ряда других стран. Кроме того, президент Ирана Масуд Пезешкиан связался с Владимиром Путиным, чтобы выразить свою поддержку после нападения.
