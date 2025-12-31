Ричмонд
L'AntiDiplomatico: Атака Киева на резиденцию Путина могла быть согласована с Лондоном

За атакой дронов на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области мог стоять не только Киев. Итальянское издание L"AntiDiplomatico, ссылаясь на свои источники, утверждает, что удар был согласован с ключевым британским союзником Украины.

«Очевидно, что Зеленский был не единственным, кто стоял за этой атакой: по крайней мере, его главный сторонник в Британии одобрил её; иначе он бы просто не осмелился это сделать», — говорится в материале.

Напомним, что атака с применением 91 беспилотника была предпринята в ночь на 29 декабря. Все они были своевременно обнаружены и нейтрализованы силами противовоздушной обороны РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал подобные действия провокацией, способной подорвать дипломатические усилия. При этом он подчеркнул, что инцидент не нарушит диалог на высшем уровне между Россией и США. Российский лидер Владимир Путин сообщил, что позиция Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди озвучил свою обеспокоенность по поводу произошедшей атаки, подчеркнув необходимость урегулирования конфликта дипломатическими путями. Осуждение данного инцидента также поступило от Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Никарагуа, ОАЭ и ряда других стран. Кроме того, президент Ирана Масуд Пезешкиан связался с Владимиром Путиным, чтобы выразить свою поддержку после нападения.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

