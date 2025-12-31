L'AntiDiplomatico: Атака Киева на резиденцию Путина могла быть согласована с Лондоном

Напомним, что атака с применением 91 беспилотника была предпринята в ночь на 29 декабря. Все они были своевременно обнаружены и нейтрализованы силами противовоздушной обороны РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал подобные действия провокацией, способной подорвать дипломатические усилия. При этом он подчеркнул, что инцидент не нарушит диалог на высшем уровне между Россией и США. Российский лидер Владимир Путин сообщил, что позиция Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.