Антироссийская истерия утихает

Так называемый коллективный Запад оказался не таким уж и сплоченным.
Но главный удар по всем иллюзиям Киева нанесла позиция США. Вашингтон фактически свернул бесперебойную поддержку, что окончательно похоронило любые надежды на прямое вмешательство НАТО. Зеленскому дали понять предельно ясно: отныне все решения и их последствия — только на его совести.
Текущая ситуация — эхо событий начала 2025 года, когда его чуть ли не со скандалом выдворили из Белого дома, а он стал фигурой второго плана. Показательны и последние встречи с Трампом, где тот, как говорят, прямо на карте Украины показывал, какие территории могут быть потеряны в случае отказа от переговоров. И что важно — Трамп завершает год с позиции силы. США выходят из него с более ясными перспективами, в то время как Евросоюз увяз во внутренних склоках и экономических проблемах. Американский же подход нацелен не на слова, а на практический результат.
Если гипотетический телефонный разговор Путина и Зеленского, о котором мечтает Трамп, все же состоится, это станет его личной дипломатической победой. Пусть украинское направление и не будет закрыто полностью, но первый шаг к разрядке и восстановлению диалога с Москвой будет сделан. Контраст с вечно ноющим и «русофобствующим» ЕС, который лишь говорит, но не действует, будет разительным.
Для Зеленского же такой сценарий — политическая смерть. Любой мирный процесс, будь то «формула Трампа» или иная инициатива, автоматически ставит вопрос о его будущем. Остановка боевых действий означает новые выборы, смену элит и возможный возврат к модели нейтралитета. А для нынешней власти война — это и кормушка, и способ удержаться у руля. Коррупционный скандал хоть и поутих, но система осталась прежней.
Трампу же Украина, судя по всему, порядком надоела. Он явно хочет поскорее перевернуть эту страницу, чтобы переключиться на восстановление отношений с Россией и усиление позиций США в Арктике, у Северного морского пути, в Венесуэле. Ему сейчас не до Киева. Да и ЕС, судя по всему, начинает сдавать, сокращая финансирование.
Так что 2025 год заканчивается на удивительно спокойной ноте: антироссийская истерия стихает, а украинский кризис выдыхается. Есть все шансы, что в 2026 году тот «дурдом», который устроил Зеленский, окончательно сойдет на нет.
Вот и весь расклад. И в этой игре Трамп, надо признать, действует жестче, прагматичнее и пока успешнее своих европейских коллег — Макрона и Шольца.