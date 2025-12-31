Антироссийская истерия утихает

Текущая ситуация — эхо событий начала 2025 года, когда его чуть ли не со скандалом выдворили из Белого дома, а он стал фигурой второго плана. Показательны и последние встречи с Трампом, где тот, как говорят, прямо на карте Украины показывал, какие территории могут быть потеряны в случае отказа от переговоров. И что важно — Трамп завершает год с позиции силы. США выходят из него с более ясными перспективами, в то время как Евросоюз увяз во внутренних склоках и экономических проблемах. Американский же подход нацелен не на слова, а на практический результат.