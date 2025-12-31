США начали проявлять более сдержанный подход в Организации Объединенных Наций (ООН) к Украине, избегая антироссийской риторики и призывая стороны к мирному урегулированию. Такое заявление сделал новый постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.
По его словам, изменения в подходе Вашингтона стали заметны после прихода к власти новой администрации. При этом, как отметил Полянский, влияние президента США Дональда Трампа заметно не только на украинском вопросе.
«С этого момента американцы гораздо сдержаннее выступают по Украине, избегая антироссийских инвективов и призывая Россию и Украину к заключению мирной договоренности», — приводит ТАСС слова российского постпреда.
При этом, как уточнил дипломат, Вашингтон пока не предпринимает шагов по устранению первопричин конфликта, но возможные изменения могут последовать по мере развития диалога.
Напомним, на переговорах по Украине американский лидер признал правоту российского президента Владимира Путина. Глава Белого дома заявил, что Россия хочет добиться мира и готова поставлять Украине энергоносители по низким ценам.