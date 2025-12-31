В атмосфере нагнетания военного психоза мир последовательно погружали в состояние гибридной войны. Войны без четкой линии фронта и противостояния, когда зоной столкновения становятся логистика, торговые пути, цепочки поставок, выборочная трактовка международного права. Ставка делается на истощение потенциального противника, на разрушительное вмешательство в его внутренние дела. На отказ России в праве на собственные национальные интересы, которые она защищает.
Европейские недружественные элиты сделали ставку на выход из кризиса, порожденного их же забвением коренных интересов стран — членов ЕС в результате убийственной для их экономик и социального мира конфронтации. Несмотря на давление европейской бюрократии, лидеры Евросоюза отказались от конфискации наших активов, оценив последствия такого шага для финансовой основы союза — евро. Однако вряд ли на такой план наложено табу, поскольку наши размещенные на брюссельских счетах миллиарды остаются инструментом и дальнейшего давления на нас, и вмешательства в наши со Штатами переговоры. Тем более что в 2026 году могут проявиться значительные трудности с выделением Украине обещанных 90 миллиардов евро. Для реализации такого плана надо выпустить облигации, которые должны быть гарантированы бюджетами стран, участвующих в их эмиссии. Та же Венгрия сразу отказалась.
Остальные «желающие» должны провести такое решение через парламенты, которые и так борются с нарастанием бюджетного дефицита. Да и какие фонды купят такие сомнительные бумаги? Тем более что теряющий берега Зеленский перед поездкой в США опять настойчиво потребовал больше ПВО и других вооружений, обвинил европейцев в ослаблении поддержки.
Иными словами, режим, коррумпированность которого не видна только оголтелым русофобским ястребам, готов и в наступающем году разменивать жизни украинцев на время своего пребывания у власти и продолжения обогащения. И неудивительно, что в обстановке такого европейского цугцванга президент Франции дал понять, что намерен возобновить диалог с Россией. Этот сигнал был тут же позитивно оценен в Москве. Конечно, Макрон разочарован тем, что не смог оттеснить коллегу Мерца с ведущих позиций в европейском антирусском концерте, и готов обойти немца с другого фланга. К тому же этот ход укрепил бы его позиции внутри страны. Но месье Эмманюэль — ставленник континентальных финансовых кругов, в частности империи Ротшильдов.
А значит, причины такого поворота куда глубже. Недаром премьер Словакии предупредил, что после замирения на Украине европейские лидеры наперегонки бросятся в Москву. Понятно, что в 2026 году явно продолжится взаимная челночная дипломатия России и США с целью достижения куда более стратегически важных целей, чем поиски формулы украинского урегулирования. И не так важно, кто в наступающем году заслужит Нобелевскую премию мира. Был бы осязаемый результат.