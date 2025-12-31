Европейские недружественные элиты сделали ставку на выход из кризиса, порожденного их же забвением коренных интересов стран — членов ЕС в результате убийственной для их экономик и социального мира конфронтации. Несмотря на давление европейской бюрократии, лидеры Евросоюза отказались от конфискации наших активов, оценив последствия такого шага для финансовой основы союза — евро. Однако вряд ли на такой план наложено табу, поскольку наши размещенные на брюссельских счетах миллиарды остаются инструментом и дальнейшего давления на нас, и вмешательства в наши со Штатами переговоры. Тем более что в 2026 году могут проявиться значительные трудности с выделением Украине обещанных 90 миллиардов евро. Для реализации такого плана надо выпустить облигации, которые должны быть гарантированы бюджетами стран, участвующих в их эмиссии. Та же Венгрия сразу отказалась.