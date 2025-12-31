Захарова назвала страну-лидера по неадекватности политических заявлений за год

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала в эфире радио Sputnik, что финские политики в 2025 году стали лидерами по неадекватности заявлений.
Финский президент Александр Стубб в сентябре заявил, что Финляндия в 1944 году якобы «победила» в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость.
«Когда они кого победили?» — сказала Захарова, заявив, что финны «как маятник метались, причем не синхронный, между силами добра и силами зла».
