Россия готовится к участию в саммите G20 в 2026 году

«Россия назначила своих представителей по всем указанным направлениям и готовится к активному участию в мероприятиях и саммите лидеров в Майями 14−15 декабря на соответствующем уровне», — написал Бердыев в своем telegram-канале. По его словам, уже созданы четыре группы экспертов: по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию для поддержки экономического роста. В течение года пройдут пять профильных министерских конференций по этим темам.