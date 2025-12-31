Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия готовится к участию в саммите G20 в 2026 году

Россия начала подготовку к активному участию в саммите лидеров G20, который пройдет 14−15 декабря 2026 года в Майами (США). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Россия примет участие в саммите лидеров стран G20 в 2026 году.

Россия начала подготовку к активному участию в саммите лидеров G20, который пройдет 14−15 декабря 2026 года в Майами (США). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«Россия назначила своих представителей по всем указанным направлениям и готовится к активному участию в мероприятиях и саммите лидеров в Майями 14−15 декабря на соответствующем уровне», — написал Бердыев в своем telegram-канале. По его словам, уже созданы четыре группы экспертов: по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию для поддержки экономического роста. В течение года пройдут пять профильных министерских конференций по этим темам.

Он отметил, что эти площадки будут формировать повестку для обсуждения на уровне министров и лидеров стран. По его данным, при американском председательстве во «встречах двадцатки» также запланирована и отдельная встреча глав МИД стран G20 — она состоится 30−31 октября 2026 года. Посол отметил, что координацией российских усилий по вопросам G20 займется специальная межведомственная комиссия под руководством шерпы Светланы Лукаш.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что саммит G20 в следующем году пройдет в Майами. Это будет первая встреча лидеров «двадцатки» в США с 2009 года. Глава Белого дома заявил, что рассчитывает принять в Майами президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Узнать больше по теме
АТЭС: что такое Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и почему оно интересно России
В современном мире важную роль играют международные форумы и мероприятия, на которых собираются представители разных стран. В рамках встреч финансисты и политики обсуждают актуальные социальные и экономические вопросы, находят компромиссы и добиваются решения проблем. Одной из таких площадок стало Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, объединившее государства, омываемые Тихим океаном. Какие цели перед собой ставит организация и чем она интересна нашей стране — подробно разберем в материале.
Читать дальше