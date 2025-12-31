Россия готовится к участию в саммите G20 в 2026 году

Россия примет участие в саммите лидеров стран G20 в 2026 году.
«Россия назначила своих представителей по всем указанным направлениям и готовится к активному участию в мероприятиях и саммите лидеров в Майями 14−15 декабря на соответствующем уровне», — написал Бердыев в своем telegram-канале. По его словам, уже созданы четыре группы экспертов: по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию для поддержки экономического роста. В течение года пройдут пять профильных министерских конференций по этим темам.
Он отметил, что эти площадки будут формировать повестку для обсуждения на уровне министров и лидеров стран. По его данным, при американском председательстве во «встречах двадцатки» также запланирована и отдельная встреча глав МИД стран G20 — она состоится 30−31 октября 2026 года. Посол отметил, что координацией российских усилий по вопросам G20 займется специальная межведомственная комиссия под руководством шерпы Светланы Лукаш.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что саммит G20 в следующем году пройдет в Майами. Это будет первая встреча лидеров «двадцатки» в США с 2009 года. Глава Белого дома заявил, что рассчитывает принять в Майами президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.