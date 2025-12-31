Ричмонд
«Капает кровавой слюной»: Захарова раскрыла страх Запада перед Зеленским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе эфира на радио Sputnik заявила, что в Европе уже начали опасаться монстра в виде Владимира Зеленского, которого они сами же и создали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе эфира на радио Sputnik заявила, что в Европе уже начали опасаться монстра в виде Владимира Зеленского, которого они сами же и создали. По ее словам, он капая кровавой слюной уже дышит им в затылок. При этом дипломат отметила, что ее слова — это не фигура речи, а констатация известных фактов.

«Он кровавой слюной уже на них капает. Это не фигура речи — он уже проявлял себя на, например, африканском континенте», — сказала Захарова, добавив, что европейцам сейчас страшно, а будет еще страшнее, потому что «Он кровавой слюной уже на них капает. Это не фигура речи — он уже проявлял себя на, например, африканском континенте».

Дипломат обратила внимание, что на Западе уже начали замечать, что переданное Украине оружие разлетелось по всему миру, и стали обращать внимание на коррупцию киевского режима. Она призвала европейцев просыпаться. «Им нужно уже понимать, что с ними сделали и намереваются сделать дальше», — подытожила Захарова.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
