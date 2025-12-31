Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе эфира на радио Sputnik заявила, что в Европе уже начали опасаться монстра в виде Владимира Зеленского, которого они сами же и создали. По ее словам, он капая кровавой слюной уже дышит им в затылок. При этом дипломат отметила, что ее слова — это не фигура речи, а констатация известных фактов.
«Он кровавой слюной уже на них капает. Это не фигура речи — он уже проявлял себя на, например, африканском континенте», — сказала Захарова, добавив, что европейцам сейчас страшно, а будет еще страшнее, потому что
Дипломат обратила внимание, что на Западе уже начали замечать, что переданное Украине оружие разлетелось по всему миру, и стали обращать внимание на коррупцию киевского режима. Она призвала европейцев просыпаться. «Им нужно уже понимать, что с ними сделали и намереваются сделать дальше», — подытожила Захарова.