Осенняя сессия парламента Молдовы XII созыва официально завершена

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Осенняя сессия парламента Молдовы XII созыва официально завершилась 31 декабря. В ходе последнего пленарного заседания депутаты проголосовали за проект постановления, устанавливающего дату окончания сессии.
Председатель парламента Игорь Гросу поблагодарил своих коллег и сотрудников секретариата законодательного форума за проделанную работу.
На последнем пленарном заседании очередной осенней сессии 2025 года депутатов приветствовали два детских творческих коллектива. Это детский хор Vitejii средней школы имени Михая Витязула в Кишиневе под руководством отца-диакона Гурие (Антона) Думбравэ. Более 60 его учеников в возрасте от 9 до 11 лет были награждены на различных национальных и международных конкурсах. Дети исполнили рождественские колядки и традиционные песни.
В парламенте также выступил хор «Дойна Кодрулуй» из села Лозова Страшенского района. Основанный в 1908 году, с впечатляющей 117-летней историей, хор является одним из наиболее представительных любительских художественных коллективов в Республике Молдова. За прошедшие годы деятельность коллектива была отмечена многочисленными наградами и отличиями на национальных и международных конкурсах, включая звания «Народный хор» и «Образцовый хор».
Согласно Регламенту парламента, законодательный орган проводит две очередные сессии в год. Весенняя сессия начинается в феврале и не может превышать конца июля. Осенняя сессия начинается в сентябре и не может превышать конца декабря.