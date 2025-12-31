Осенняя сессия парламента Молдовы XII созыва официально завершена

На последнем пленарном заседании очередной осенней сессии 2025 года депутатов приветствовали два детских творческих коллектива. Это детский хор Vitejii средней школы имени Михая Витязула в Кишиневе под руководством отца-диакона Гурие (Антона) Думбравэ. Более 60 его учеников в возрасте от 9 до 11 лет были награждены на различных национальных и международных конкурсах. Дети исполнили рождественские колядки и традиционные песни.