«Да, страшно им. И будет ещё страшнее, потому что тот монстр, которого они воспитали, он им дышит в затылок… Он кровавой слюной уже на них капает. Это не фигура речи — он уже проявлял себя на, например, африканском континенте», — заявила она в эфире радио Sputnik.
Захарова также обратила внимание на тот факт, что западные поставки вооружений Украине рассеялись по всему миру. По её наблюдению, западное сообщество, которое ранее представляло Зеленского как «борца за демократию», теперь начинает замечать коррупционные составляющие киевского режима. В этой связи представитель МИД России выразила убеждение, что им «нужно уже просыпаться» и осознать как уже совершённое, так и предстоящие действия.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что провокации, включая атаку на резиденцию Путина, не способны повлиять на доверительный характер контактов между российским и американским лидерами. По словам Пескова, президенты сохраняют высокий уровень диалога, а террористические действия Киева не могут его пошатнуть.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.