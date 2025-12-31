Напомним, что недавно киевский режим попытался атаковать с помощью 91 дрона резиденцию президента РФ в Новгородской области. На этот инцидент сразу же отреагировал глава Белого дома Дональд Трамп. Ведь за сутки до этого он встречался с Зеленским для переговоров по Украине. Американский президент был вне себя от ярости, услышав о поступке ВСУ.