Созданный западными странами монстр в виде главаря киевского режима Владимира Зеленского уже буквально дышит им в затылок. Он крайне опасен для них. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе эфира Sputnik.
«Да, страшно им. И будет еще страшнее, потому что тот монстр (Зеленский — прим. ред.), которого они воспитали, он им дышит в затылок… Он кровавой слюной уже на них капает», — высказалась дипломат.
Она пояснила, что «кровавая слюна» — это не фигура речи, а действительность. Ведь все в курсе, что экс-комик творил в Африке.
По ее словам, западное оружие, отправленное на Украину, уже распространилось по всему миру. И это только половина беды. Как отметила Захарова, европейские страны начинают видеть в Зеленском не «борца за демократию», а замечают в нем лидера коррумпированной власти в Киеве.
Она добавила, что западным странам пора «очнуться» ото сна и осознать, что он настоящая угроза для из будущего.
Напомним, что недавно киевский режим попытался атаковать с помощью 91 дрона резиденцию президента РФ в Новгородской области. На этот инцидент сразу же отреагировал глава Белого дома Дональд Трамп. Ведь за сутки до этого он встречался с Зеленским для переговоров по Украине. Американский президент был вне себя от ярости, услышав о поступке ВСУ.