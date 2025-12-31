Реформы, отставки и крупные выборы: главное о ямальское политике в 2025 году

Главные события ямальской политики за 2025 год.
Уходящий 2025 год на Ямале запомнился рядом крупных политических событий. Одним из самых значимых стало избрание нового состава окружного заксобрания, который будет работать следующие пять лет. Губернатор Дмитрий Артюхов перераспределил полномочия заместителей, а на уровне муниципальной власти завершилось непростое слияние двух муниципалитетов. Пять главных событий этого политического года — в материале URA.RU.
Регион завершил тяжелое слияние Приуральского района и города Лабытнанги.
Весной окружное заксо закрепило вхождение Лабытнанги в состав Приуральского района — город стал новым административным центром. Оптимизация случилась со второй попытки, первую власти Ямала провалили: идея объединения изначально была негативно воспринята местными жителями, а приуральские депутаты и вовсе проголосовали против слияния.
В результате реформы работу в объединенной администрации сохранили 70% чиновников двух территорий. Глава созданного района Марина Трескова (прежде возглавляла только Лабытнанги) сформировала команду заместителей, куда вошли шестеро ее подчиненных и только один чиновник из бывшей приуральской администрации.
Кейс с созданием «Большого Приуралья» используют для следующего слияния: Пуровского и Красноселькупского районов. Источники в политсообществе уже анонсируют разморозку реформы после сентябрьских выборов.
Новый замгубернатора прибыл из команды полпредства.
В июне Дмитрий Артюхов назначил своим замом Евгения Гурария — бывшего помощника уральского полпреда президента России. URA.RU сообщило об этом за два месяца до назначения. Как и предполагали источники агентства, свердловский чиновник не сместил никого из других замов — ему выделили отдельное место, передав полномочия от трех членов правительства.
Так, от куратора внутрипола Сергея Климентьева Гурарий получил государственно-правовой департамент, от Ирины Новоселовой — аппарат губернатора. Теперь уже бывший «экономический» заместитель Александр Калинин отдал департамент госзаказа и проектный офис.
Собеседники агентства ожидают, что Евгений Гурарий продолжит аппаратное усиление в 2026 году. Также в 2026 году на Ямале ждут нового экономического зама — главу агентства инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО Василия Дудниченко.
В заксобрании Ямала определен восьмой созыв депутатов.
В результате выборов осенью 2025 года почти половина депутатов Заксобрания сменилась. Однако на общую расстановку политических сил это не повлияло — из 22 мест четыре мандата все также держит оппозиция (2 у ЛДПР и по одному у КПРФ и СР), остальное занимает «Единая Россия». В депутатах по прежнему партийные активисты, представители топливно-энергетических компаний и бывшие чиновники из правительства и мэрий.
Знаковая фигура в числе новых депутатов — экс-замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова, работавшая с экс-главой региона Дмитрием Кобылкиным. Она активно включилась в политический процесс и даже вносит новые форматы в заседания Заксо, предлагая коллегам посмотреть собственные интервью. Мандаты также получили экс-главы Ямальского и Приуральского районов — Андрей Кугаевский и Иван Сакал.
Опального сенатора от ЯНАО заменил бывший вице-спикер заксо.
Уехал из региона сильный политик — зампредседателя ЗС Алексей Ситников. Он был определен новым представителем от законодательной власти Ямала в Совете Федерации. Ситников сменил на этом посту Григория Ледкова, который ввязался в борьбу за сохранение позиции главы всероссийской ассоциации коренных народов и проиграл ее.
Таким образом, Ямал потерял и лидерство в Ассоциации — теперь оно принадлежит соседям. Ледков уступил югорскому сенатору Александру Новьюхову.
Три губернатора Ямала дали совместное интервью.
Одним из главных событий на стыке медиа и политики в уходящем году стало интервью трех губернаторов региона. Первый глава Ямала Юрий Неелов, его преемник Дмитрий Кобылкин и действующий губернатор Дмитрий Артюхов около часа неформально отвечали на вопросы, раскрывая прежде неизвестные подробности из жизни друг друга. Аналогов этому интервью в современной ямальской истории не было.
Из интервью зрители узнали, что у каждого из трех губернаторов до сих пор есть своя охотничья избушка в тундре. Кроме того, выяснилось, что экс-губернатор Кобылкин (сейчас заседает в Госдуме) периодически присылает Дмитрию Артюхову стихотворения собственного сочинения.
Рокировки в департаментах и мэриях на Ямале в 2025 году.
Уходящий год был традиционно богат на кадровые перестановки. Региональный депспорта вместо ставленника экс-губернатора Кобылкина возглавил спецпредставитель губернатора Артюхова в ДНР — Александр Кусенко. Директор сменился и в окружном дептрансе — его бывший глава Денис Напольских устроился замом к тюменскому олигарху-строителю Николаю Руссу в «Мостострой-11», а департамент возглавила бывший зам Напольских — Светлана Гиллих.
Изменения претерпела команда мэра ямальской столицы. Спустя 2,5 года удалось закрыть позицию социального зама главы Салехарда Алексея Титовского — на это место назначили Тамару Булгиеву, ранее она руководила управлением образования в Муравленко. Сменился и куратор внутренней политики — вместо Николая Токарчука (под следствием, обвиняется в мошенничестве) эту сферу начала курировать экс-замдиректора политического департамента ЯНАО Мария Заболотникова.