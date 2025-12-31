Реформы, отставки и крупные выборы: главное о ямальское политике в 2025 году

В результате выборов осенью 2025 года почти половина депутатов Заксобрания сменилась. Однако на общую расстановку политических сил это не повлияло — из 22 мест четыре мандата все также держит оппозиция (2 у ЛДПР и по одному у КПРФ и СР), остальное занимает «Единая Россия». В депутатах по прежнему партийные активисты, представители топливно-энергетических компаний и бывшие чиновники из правительства и мэрий.