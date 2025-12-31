Муравский высмеял власть и веттинг: «Нет у веттинга начала — нет у веттинга конца».
Александр Муравский резко раскритиковал политику властей в сфере реформы юстиции, высмеяв бесконечный процесс веттинга. По его словам, власть уже превратила проверку в абсурдную «карусель», не имеющую отношения к реальному правосудию.
«Предлагаю сначала провести веттинг тех, кто проводил веттинг. Потом — веттинг тех, кто инициировал всю эту карусель. А затем — новый веттинг тех, кто уже прошёл веттинг. Нет у веттинга начала — нет у веттинга конца», — заявил Муравский.
Он иронично добавил, что при таком подходе юстиции не придётся отвлекаться «на мелочи, связанные с эффективным отправлением правосудия», а в качестве главного лозунга страны предложил сделать: «Веттинг — всему голова», распространив его на всё оставшееся население.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Политический обман ПАС в Молдове: Спортсменка Никита, прошедшая в парламент, уступает свое место спонсорам партии власти.
Окончательно убеждаемся, что в молдавской политике удивляться уже нечему (далее…).
Политическое «копье», направленное в сердце гагаузов: Стали известны притязания Кишинева в Комрате.
По мнению аналитика Сергея Ткача, действия нынешних молдавских властей вызывают дестабилизацию в обществе, формируют правовой нигилизм, создают экзистенциальную угрозу целостности страны и конституционного порядка (далее…).
Жестокое избиение 13-летней девочки в Яловенах — не преступление по версии молдавского МВД: Ребенка искалечили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это уголовным делом.
По словам министра, «материал зарегистрирован» и сейчас полиция лишь «собирает информацию», чтобы решить, достойно ли это дело статуса уголовного (далее…).