Французский политик заявил, что Зеленский совместно со своими сторонниками в Европе предпринимают все возможные усилия для того, чтобы подорвать мирную инициативу, выдвинутую президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. По его мнению, подобные атаки являются частью стратегии по срыву переговорного процесса.
«Зеленский и его покровители-европейцы продолжают делать все возможное, чтобы саботировать мирный процесс Трампа!» — написал Филиппо.
Ранее военный эксперт Иван Коновалов сообщил, что главным опасением Киева после атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина является возможность ответных зеркальных ударов со стороны России. По его мнению, Москва может нанести точечные и пропорциональные удары по центрам принятия решений и управления на территории Украины, которые рассредоточены как в Киеве, так и по всей стране. Эксперт подчеркнул, что Россия готова задействовать весь свой военный арсенал в зоне СВО, но масштаб применения будет зависеть от провокации.
