Во Франции заявили, что атаки Зеленского на Москву направлены на срыв переговоров

Ранее военный эксперт Иван Коновалов сообщил, что главным опасением Киева после атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина является возможность ответных зеркальных ударов со стороны России. По его мнению, Москва может нанести точечные и пропорциональные удары по центрам принятия решений и управления на территории Украины, которые рассредоточены как в Киеве, так и по всей стране. Эксперт подчеркнул, что Россия готова задействовать весь свой военный арсенал в зоне СВО, но масштаб применения будет зависеть от провокации.