FT: Украина пытается смягчить дипломатические последствия атаки по резиденции Путина

Издание пишет, что Украина столкнулась со значительным международным давлением после попытки удара по территории Путина. К критике со стороны американского лидера Дональда Трампа также присоединились такие государства, как Индия, Пакистан и Объединённые Арабские Эмираты. В ответ официальные лица в Киеве начали кампанию по сглаживанию негативной реакции.
Как отмечает газета, украинские дипломаты выразили сожаление в связи с позицией трёх указанных стран, однако предпочли не комментировать заявления Трампа.
«Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во вторник, что Киев разочарован заявлениями трёх стран, но при этом не упомянул комментарии Трампа», — говорится в публикации.
Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 29 декабря. Силы противовоздушной обороны уничтожили 91 беспилотный аппарат, направлявшийся в сторону резиденции Путина в Новгородской области. Российский лидер сообщил, что позиция Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена. Трамп выразил крайнее возмущение, узнав об атаке.
