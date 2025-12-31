FT: Украина пытается смягчить дипломатические последствия атаки по резиденции Путина

Издание пишет, что Украина столкнулась со значительным международным давлением после попытки удара по территории Путина. К критике со стороны американского лидера Дональда Трампа также присоединились такие государства, как Индия, Пакистан и Объединённые Арабские Эмираты. В ответ официальные лица в Киеве начали кампанию по сглаживанию негативной реакции.