«Квинтэссенция глупости и подлости»: Захарова назвала лидеров по неадекватности заявлений

Захарова: финские политики лидируют по неадекватности заявлений в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Финские политики, включая президента страны Александра Стубба, стали лидерами по неадекватности заявлений в 2025 году, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, финские политики позволяют себе искажения истории и противоречивые оценки, в том числе касающиеся роли страны в прошлом.

«По степени неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз победили. Когда они кого победили?» — задалась она вопросом в эфире радио Sputnik.

Захарова отметила, что Финляндия смогла сохранить стабильность и развитие во многом благодаря политике, выстроенной при участии СССР.

«Они как маятник метались, причем не синхронный, между силами добра и силами зла… не могли сразу определиться, на какой стороне истории находиться… Хельсинки не без усилий Москвы встроился в правильные ряды», — сказала она.

Комментируя текущую ситуацию, Захарова отметила, что нынешние действия финского руководства наносят стране ущерб.

«Они сами себе пролили кипяток на ноги… Это и больно, и страшно, и трагично… Это, по сути, квинтэссенция глупости, подлости и лжи», — заключила дипломат.

Ранее Захарова ответила на заявление Стубба об опыте взаимодействия с Россией во время Второй мировой войны. Она напомнила об изменениях позиций Хельсинки, а также призвала выступить против своих недавних союзников-нацистов, если он решил действовать аналогично 1944 году.

