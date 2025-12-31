Финские политики, включая президента страны Александра Стубба, стали лидерами по неадекватности заявлений в 2025 году, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, финские политики позволяют себе искажения истории и противоречивые оценки, в том числе касающиеся роли страны в прошлом.
«По степени неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз победили. Когда они кого победили?» — задалась она вопросом в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что Финляндия смогла сохранить стабильность и развитие во многом благодаря политике, выстроенной при участии СССР.
«Они как маятник метались, причем не синхронный, между силами добра и силами зла… не могли сразу определиться, на какой стороне истории находиться… Хельсинки не без усилий Москвы встроился в правильные ряды», — сказала она.
Комментируя текущую ситуацию, Захарова отметила, что нынешние действия финского руководства наносят стране ущерб.
«Они сами себе пролили кипяток на ноги… Это и больно, и страшно, и трагично… Это, по сути, квинтэссенция глупости, подлости и лжи», — заключила дипломат.
Ранее Захарова ответила на заявление Стубба об опыте взаимодействия с Россией во время Второй мировой войны. Она напомнила об изменениях позиций Хельсинки, а также призвала выступить против своих недавних союзников-нацистов, если он решил действовать аналогично 1944 году.