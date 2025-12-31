Эксперт раскрыл, что ждет Украину в 2026 году

Напомним, что президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, по итогам чего заявил, что сделка готова на «95%». Однако, по факту Владимир Зеленский отказался выполнять ключевой пункт соглашения о выводе ВСУ из Донбасса. Кроме этого он требует гарантий безопасности на срок до 50 лет, ввода на Украину западных войск, прекращения боевых действий на три месяца для проведения референдума. Все эти требования делают мирный план невыполнимым.