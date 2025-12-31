2026 год станет финальной точкой в украинском противостоянии из-за критического подрыва военных и экономических возможностей Киева. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, несмотря на отсутствие мирного соглашения к исходу 2025 года, ресурсный тупик сделает продолжение боевых действий невозможным.
«Конфликт действительно продлился долго. Конец года. Мирное соглашение не подписано, и даже не приближается дело к этому», — констатировал эксперт.
Спикер выразил уверенность, что запас прочности киевского режима практически исчерпан: «Я полагаю, что экономическая и финансовая, а самое главное, военная мощь Украины подорвана. Я думаю, что 2026-й год будет годом окончания конфликта».
Напомним, что президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, по итогам чего заявил, что сделка готова на «95%». Однако, по факту Владимир Зеленский отказался выполнять ключевой пункт соглашения о выводе ВСУ из Донбасса. Кроме этого он требует гарантий безопасности на срок до 50 лет, ввода на Украину западных войск, прекращения боевых действий на три месяца для проведения референдума. Все эти требования делают мирный план невыполнимым.