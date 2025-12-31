Кабмин продлил повышенные ставки пошлин на вывоз лесоматериалов

Кабмин продлил повышенные ставки пошлин на вывоз отдельных видов лесоматериалов до конца 2028 года.
Как сообщили в пресс-службе правительства, на три года продлены повышенные ставки вывозных пошлин на брус и пиломатериалы из хвойных пород древесины и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень).
Отмечается, что это решение позволит стабильно обеспечивать сырьем отечественных производителей и сохранит ограничение на вывоз необработанной древесины, для которой пиломатериалы служат «товаром прикрытия».
Напомним, ограничения действуют с 2022 года.
Ранее кабмин изменил ставки таможенных сборов на ввозимые в РФ товары.
Президент России Владимир Путин ранее назвал неправильным распространение в России практики вывоза древесины как сырья и ввоза товаров, полученных из нее за границей.
Напомним, Финляндия столкнулась с кризисом в лесной промышленности после запрета на импорт древесины из России.