Лисицын: войска РФ зажали боевиков ВСУ на севере Братского под Покровским

В Днепропетровской области российские подразделения зажали боевиков ВСУ в северной части села Братского, расположенного неподалеку от поселка Покровское, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«В Братском противник зажат на севере села», — написал он.
Согласно сведениям военкора, российские бойцы продвигаются также на территории расположенного в 11 километрах от Братского запорожского поселка Терноватое.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские подразделения охватили Терноватое с трех сторон. Также стало известно о переходе под контроль войск РФ участка дороги между Терноватым и Братским.
Подоляка спрогнозировал потерю ВСУ обоих населенных пунктов. По словам блогера, после освобождения Братского и Терноватого бойцы российской ГрВ «Восток» смогут, опираясь на этот плацдарм, смогут продвигаться навстречу действующей в Запорожской области группировке «Днепр» с целью окружения группировки ВСУ в городе Орехов.
Блогер заявил, что продвижение российских войск в районе Орехова грозит уничтожением гарнизону противника в нем.