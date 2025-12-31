Пушков: вступление Украины в НАТО «снято с повестки» заявлениями фон дер Ляйен

«Заявление главы Еврокомиссии говорит о трех вещах. Во-первых, речь о вступлении в НАТО уже не идет, вопрос снят с повестки дня. Хотя в тех 20-ти пунктах, что Зеленский привез Трампу, было заложено положение, что прием Украины в НАТО будет решен в будущем самими странами альянса, судя по всему, этот пункт не был принят Трампом», — написал он в своем Telegram-канале.