Лукашенко раскрыл, на что не пожалеют денег в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения холдинга «Горизонт» в среду, 31 декабря, раскрыл, на что не пожалеют денег в Беларуси. Подробности пишет БелТА.
— Мы не пожалеем средств на то перспективное, что вы в том числе будете создавать, — заявил глава государства.
Александр Лукашенко, обращаясь к сотрудникам холдинга, заметил, что это символический визит. Он уточнил: приезд на «Горизонт» был для того, чтобы показать сотрудникам, что они находятся в авангарде белорусского промышленного производства.
— И на таких, как вы мы будем делать ставку, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко дал старт роботизированному производству телевизоров с ИИ, посещая «Горизонт» 31 декабря: «Не имеет аналогов в странах СНГ и Европе».
Тем временем Лукашенко утвердил инвестиционную программу на 2026 год, касающуюся 62 объектов.
