Лукашенко раскрыл, на что не пожалеют денег в Беларуси

Лукашенко сказал, на что именно не будут жалеть денег в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения холдинга «Горизонт» в среду, 31 декабря, раскрыл, на что не пожалеют денег в Беларуси. Подробности пишет БелТА.

— Мы не пожалеем средств на то перспективное, что вы в том числе будете создавать, — заявил глава государства.

Александр Лукашенко, обращаясь к сотрудникам холдинга, заметил, что это символический визит. Он уточнил: приезд на «Горизонт» был для того, чтобы показать сотрудникам, что они находятся в авангарде белорусского промышленного производства.

— И на таких, как вы мы будем делать ставку, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко дал старт роботизированному производству телевизоров с ИИ, посещая «Горизонт» 31 декабря: «Не имеет аналогов в странах СНГ и Европе».

Тем временем Лукашенко утвердил инвестиционную программу на 2026 год, касающуюся 62 объектов.

А еще мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.

