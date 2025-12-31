Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Киева возникли проблемы с переговорами о вступлении в ЕС, пишет Politico

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украина, вероятно, не сможет завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году, сообщает издание Politico.

Источник: © РИА Новости

«Ничего не продвинулось — и уже и без того амбициозная цель по завершению переговоров к 2028 году становится невыполнимой», — пишет издание.

Вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы «оставаться на плаву» и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.

При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.

Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше