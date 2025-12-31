Лукашенко назвал атаку резиденции Путина «дичайшим терроризмом»

«Если это так, как это сейчас преподносится… И я думаю о том, кому это надо?!», — задался вопросом Лукашенко.
О попытке Украины атаковать резиденцию президента России сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. С его слов, это произошло в ночь на 29 декабря, был задействован 91 беспилотник дальнего действия.
«Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется», — сказал представитель главы государства Дмитрий Песков и подчеркнул, что ПВО нейтрализовала беспилотники. Он назвал произошедшее терактом, направленном на срыв переговоров.
«Нет, на самом деле, я ничего об этом не знаю. Я просто слышал об этом, но я не в курсе. Это было бы слишком плохо», — оценил произошедшее президент США Дональд Трамп.