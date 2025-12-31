«Это дичайший терроризм». Лукашенко прокомментировал атаку на резиденцию Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко отвечая на вопросы журналистов 31 декабря во время посещения холдинга «Горизонт» прокомментировал атаку на резиденцию президента России Владимира Путина, назвав это дичайшим терроризмом. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Это дичайший терроризм — на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится… — подчеркнул глава Беларуси.
Александр Лукашенко добавил, что он размышляет над тем, кому именно это нужно.
Как пишет ТАСС, 29 декабря 2025 года Украина предприняла атаку, используя 91 БПЛА, на государственную резиденцию президента России, которая находится в Новгородской области.
