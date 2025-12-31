Ричмонд
Дичайший терроризм: Лукашенко прокомментировал атаку на резиденцию Путина

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал дичайшим терроризмом атаку украинских дронов на резиденцию российского лидера Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится. Я думаю о том, кому это было надо», — сказал Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Он отметил, что у РФ есть возможности, чтобы нанести удар по любой резиденции Владимира Зеленского, например, комплексом «Орешник» — российскому лидеру поступали такие предложения.

«Путин категорически с порога отверг эту идею», — сказал президент.

По словам главы государства, в ходе украинского конфликта так сложилось, что ни одна из сторон не предпринимала атак на первое лицо, но первая попытка со стороны Киева все-таки была сделана.

Атака резиденции Путина.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев предпринял попытку атаки на резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, в связи с произошедшим российская сторона не будет выходить из переговорного процесса с США, но Москва пересмотрит свою позицию.

По данным Минобороны РФ, атака ВСУ велась с использованием 91 ударного беспилотника. Российская ПВО уничтожила над Брянской областью 49 БПЛА, над Смоленской — один, над Новгородской — 18, позже были сбиты еще 23 летательных аппарата. При этом все они направлялись в сторону резиденции президента России.

