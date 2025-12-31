Путин отметил высокий уровень отношений России и Киргизии

6 декабря Путин и Жапаров подтвердили крепкие отношения дружбы и союзничества между государствами. Отмечалось, что прошлый визит Путина в Кыргызстан был плодотворным и придал новый импульс сотрудничеству РФ и Киргизии. Путин отмечал, что Жапаров пользуется заслуженным уважением у соотечественников и обладает высоким международным авторитетом. Он уточнял, что личные усилия президента способствовали укреплению союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Бишкеком.