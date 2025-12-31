Путин отметил высокий уровень отношений России и Киргизии

«Отношения стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой находятся на высоком уровне — это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Бишкеке», — приводится текст документа на сайте президента Киргизии.
Путин отметил, что такие отношения соответствуют коренным интересам народов России и Кыргызстана и способствуют укреплению безопасности и стабильности в Евразии. Он также пожелал Жапарову крепкого здоровья, счастья и успехов в новом году, а всему народу Киргизии — благополучия и процветания.
6 декабря Путин и Жапаров подтвердили крепкие отношения дружбы и союзничества между государствами. Отмечалось, что прошлый визит Путина в Кыргызстан был плодотворным и придал новый импульс сотрудничеству РФ и Киргизии. Путин отмечал, что Жапаров пользуется заслуженным уважением у соотечественников и обладает высоким международным авторитетом. Он уточнял, что личные усилия президента способствовали укреплению союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Бишкеком.