Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил высокий уровень отношений России и Киргизии

Отношения России и Киргизии находятся на высоком уровне. Об этом 31 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме в честь Нового года, направленной президенту Киргизии Садыру Жапарову.

Источник: РИА "Новости"

«Отношения стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой находятся на высоком уровне — это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Бишкеке», — приводится текст документа на сайте президента Киргизии.

Путин отметил, что такие отношения соответствуют коренным интересам народов России и Кыргызстана и способствуют укреплению безопасности и стабильности в Евразии. Он также пожелал Жапарову крепкого здоровья, счастья и успехов в новом году, а всему народу Киргизии — благополучия и процветания.

6 декабря Путин и Жапаров подтвердили крепкие отношения дружбы и союзничества между государствами. Отмечалось, что прошлый визит Путина в Кыргызстан был плодотворным и придал новый импульс сотрудничеству РФ и Киргизии. Путин отмечал, что Жапаров пользуется заслуженным уважением у соотечественников и обладает высоким международным авторитетом. Он уточнял, что личные усилия президента способствовали укреплению союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Бишкеком.