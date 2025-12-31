Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном», — говорится в сообщении.
