NYT: Украина на переговорах с США 11 марта была согласна на уступки территорий

«Впервые [Владимир] Зеленский через своих людей сказал, что ради достижения мира он готов отдать 20% своей страны», — заявил неназванный американский чиновник.
По словам представителя американской делегации, представитель США при ООН Майкл Уолтц дал секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову маркер и попросил обозначить возможную будущую границу на карте. Умеров провел черту по линии боевого соприкосновения, обвел Запорожскую атомную станцию и отсек линией Кинбурнскую косу. Он пояснил, что контроль над косой позволит украинским кораблям заходить в порт Николаева. Чиновник США заявил, что Украина после принятия этого решения оказалась «в ловушке».
Статус Крыма также обсуждался на той встрече. Госсекретарь США Марко Рубио тогда заявил, что США готовы признать Крым российской территорией, однако не будут просить об этом же Украину или ЕС.