NYT: Украина на переговорах с США 11 марта была согласна на уступки территорий

По словам представителя американской делегации, представитель США при ООН Майкл Уолтц дал секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову маркер и попросил обозначить возможную будущую границу на карте. Умеров провел черту по линии боевого соприкосновения, обвел Запорожскую атомную станцию и отсек линией Кинбурнскую косу. Он пояснил, что контроль над косой позволит украинским кораблям заходить в порт Николаева. Чиновник США заявил, что Украина после принятия этого решения оказалась «в ловушке».