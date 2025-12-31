Ричмонд
Кориненко: уходящий год оставил Молдове больше тревог, чем поводов для радости

Политолог подвёл итоги 2025 года в Молдове, указав на скандалы, экономические риски, давление на оппозицию и нарастающее разочарование общества.

Для большинства граждан Молдовы этот год оказался скорее тревожным, чем позитивным. Однако люди не должны терять надежду. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова историк, политолог Александр Кориненко.

«Повторное получение партией PAS монобольшинства в парламенте не привело к стабилизации ситуации, а, напротив, сопровождалось ростом социального напряжения и чередой громких скандалов. В их числе — история с криптопирамидой TUX и расследование контрабанды оружия, по которым общество не получило чётких ответов о масштабах и ответственности», — рассказал Кориненко.

Экономическую ситуацию в Молдове политолог охарактеризовал как сложную. Он указал на отказ Международного валютного фонда в новом кредите, отсутствие перспектив значимого повышения зарплат и пенсий, а также отказ от индексации зарплаты учителям.

«Многие наши сограждане, к сожалению, потеряв надежду, покидают наше государство, а государство — это люди», — добавил собеседник.

Кориненко, несмотря на сложную ситуацию, призывает граждан сохранять веру в лучшее.