Кориненко: уходящий год оставил Молдове больше тревог, чем поводов для радости

«Повторное получение партией PAS монобольшинства в парламенте не привело к стабилизации ситуации, а, напротив, сопровождалось ростом социального напряжения и чередой громких скандалов. В их числе — история с криптопирамидой TUX и расследование контрабанды оружия, по которым общество не получило чётких ответов о масштабах и ответственности», — рассказал Кориненко.