Трамп назвал Келлога «идиотом» после его высокой оценки Зеленского

Сообщается, что по окончании 61-й Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года Келлог посетил овальный кабинет для подведения итогов с Трампом. В ходе разговора спецпосланник американского лидера заявил, что считает Зеленского «отважным» борцом.
«Он идиот», — сказал Трамп своим советникам после этого разговора, утверждает газета.
28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.
Позже Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме и заявил о своем желании наладить отношения с США, в том числе путем сотрудничества в поиске путей мирного урегулирования.