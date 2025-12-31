Ричмонд
Трамп назвал Келлога «идиотом» после его высокой оценки Зеленского

Президент США Дональд Трамп назвал своего специального посланника Кита Келлога «идиотом» после слов последнего об «отважности» украинского лидера Владимира Зеленского.

Источник: Газета.Ру

Сообщается, что по окончании 61-й Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года Келлог посетил овальный кабинет для подведения итогов с Трампом. В ходе разговора спецпосланник американского лидера заявил, что считает Зеленского «отважным» борцом.

«Он идиот», — сказал Трамп своим советникам после этого разговора, утверждает газета.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Позже Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме и заявил о своем желании наладить отношения с США, в том числе путем сотрудничества в поиске путей мирного урегулирования.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше