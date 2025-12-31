Ричмонд
Трамп назвал Россию непобедимой

Президент США Дональд Трамп признался, что был впечатлен масштабом и мощью российских Вооруженных сил после просмотра кадров военного парада в Москве. Об этом сообщает The New York Times.

Источник: Reuters

По данным издания, в мае президент сказал помощникам, что Российская армия «выглядит непобедимой».

Ранее стало известно, что президент США разозлился, когда узнал об атаке на резиденцию российского лидера Владимира Путина.

