Трамп назвал Россию непобедимой

По данным издания, в мае президент сказал помощникам, что Российская армия «выглядит непобедимой».
Ранее стало известно, что президент США разозлился, когда узнал об атаке на резиденцию российского лидера Владимира Путина.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше