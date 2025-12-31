«Чтобы сорвать этот переговорный процесс». Лукашенко не исключил, что атака на резиденцию Путина была для срыва мирных переговоров

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что целью атаки дронами на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области был срыв переговорного процесса, пишет БелТА.
— Может, они хотели спровоцировать Путина в момент, когда уже мир вот рядом. Чтобы сорвать этот переговорный процесс, — не исключил белорусский лидер.
Лукашенко сказал о существовании точки зрения, что Путин пойдет «на какую-то эскалацию, что он откажется от мирного какого-то пути». При этом глава Беларуси подчеркнул, что сам заметил, что у российского президента нет такой цели.
— Утром я уже заметил: ничего подобного. В этом весь Путин. Он не суетится. И он прав. Не надо торопиться. Есть мирный трек — идем по нему, — прокомментировал он.
При этом Александр Лукашенко предупредил, что ясно, чем все закончится, если кто-то не хочет мирных переговоров и провокации будут продолжаться. Здесь же глава Беларуси добавил, что мог бы посоветовать другой стороне кое-что, но «им советуй, не советуй — они все равно делают по-своему в Украине». Однако предупредил, что все может закончиться бедой.
— Просто предупредить хочу, что это закончится бедой. У России есть чем бахнуть по центрам принятия решений, что камня на камне не останется, — констатировал лидер республики.
И резюмируя, еще Лукашенко сказал, что следует остановиться в украинском конфликте, чтобы в будущем году стороны все-таки смогли договориться о мире. Белорусский президент добавил, что еще хотел бы, чтобы в этом плане президент США Дональд Трамп был искренен. И чтобы речь о мирном процессе не была «игрой или спектаклем, где одну и ту же роль играет Трамп и Запад целом или европейские государства».
— Что-то я так подозреваю, если так, что там наши «братья-англичане» стоят за этим. Вполне возможно, — добавил он.
А еще из опыта Лукашенко добавил, что террористическая атака на президента — редкость, которая не бывает — «чтобы кто-то большой это не одобрил». И в конце еще дал совет Зеленскому — «пока не поздно».
— Владимиру Александровичу (Зеленскому. — Ред.) не надо этим путем идти. И так угробил цветущую часть Европы. Ну, добьет окончательно. Не надо ему этим путем идти. Надо, пока не поздно, договориться, — заключил белорусский президент.
Также Александр Лукашенко прокомментировал атаку на резиденцию Путина: «Это дичайший терроризм».