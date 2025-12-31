«Чтобы сорвать этот переговорный процесс». Лукашенко не исключил, что атака на резиденцию Путина была для срыва мирных переговоров

И резюмируя, еще Лукашенко сказал, что следует остановиться в украинском конфликте, чтобы в будущем году стороны все-таки смогли договориться о мире. Белорусский президент добавил, что еще хотел бы, чтобы в этом плане президент США Дональд Трамп был искренен. И чтобы речь о мирном процессе не была «игрой или спектаклем, где одну и ту же роль играет Трамп и Запад целом или европейские государства».