Лукашенко: Путину предлагали атаковать центры принятия решений в Киеве

Комментируя недавнюю атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области, Лукашенко обратил внимание, что у РФ есть и были все возможности для того, чтобы нанести удар по той или иной резиденции Владимира Зеленского, когда он там будет. «Я вам даже больше скажу. Когда применили в первый раз “Орешник”, некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», — поделился белорусский лидер, которого цитирует агентство БелТА.