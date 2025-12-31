Лукашенко: Путину предлагали атаковать центры принятия решений в Киеве

Комментируя недавнюю атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области, Лукашенко обратил внимание, что у РФ есть и были все возможности для того, чтобы нанести удар по той или иной резиденции Владимира Зеленского, когда он там будет. «Я вам даже больше скажу. Когда применили в первый раз “Орешник”, некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», — поделился белорусский лидер, которого цитирует агентство БелТА.
Лукашенко также констатировал, что в ходе украинского конфликта так сложилась ситуация, что ни одна из сторон не атаковала первое лицо другой стороны. «Не то, что они договорились не стрелять друг в друга, а так сложилась ситуация в этой войне, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут — попытка нанесения удара по одной из резиденций президента», — указал он.
Ранее в среду в ходе посещения холдинга «Горизонт» президент Белоруссии заявил, что считает атаку с применением беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области терроризмом на государственном уровне. «Я как раз думаю о том, кому это надо было, к чему это могло привести. Ну, кому надо, — я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит», — пояснил Лукашенко.