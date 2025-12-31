Губернатор Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростовской области с Новым годом

Глава Дона поблагодарил земляков за стойкость, совместную работу, неравнодушие и инициативу. Он также уточнил, что жители Ростовской области чётко видят, что необходимо изменить, а объединив усилия, возможно претворить эти перемены в жизнь. В завершение обращения губернатор пожелал дончанам здоровья, выдержки и светлой надежды.