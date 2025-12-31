Ричмонд
Губернатор Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростовской области с Новым годом

Глава региона отметил, что сила Дона — в единстве его жителей.

Источник: Правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил дончан с наступающим 2026 годом. Глава донского региона отметил, что 2025 год был напряжённым, а сила Дона — в единстве его жителей.

«Как прифронтовой регион, мы чувствуем это острее других. Знаем цену спокойствию и тишине. И я видел, как перед лицом трудностей мы объединились», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Глава Дона поблагодарил земляков за стойкость, совместную работу, неравнодушие и инициативу. Он также уточнил, что жители Ростовской области чётко видят, что необходимо изменить, а объединив усилия, возможно претворить эти перемены в жизнь. В завершение обращения губернатор пожелал дончанам здоровья, выдержки и светлой надежды.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
