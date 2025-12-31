Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп оценил парад Победы в Москве

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, увидев кадры парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что Россия выглядит непобедимой.

Источник: Reuters

«Они выглядят непобедимыми», — приводит его слова газета New York Times.

Газета пишет, что Трамп поделился своими впечатлениями с помощниками. Как отмечает издание, глава Белого дома убежден, что в том, что касается рычагов воздействия, преимущество у того, кто сильнее.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше