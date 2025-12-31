Трамп оценил парад Победы в Москве

«Они выглядят непобедимыми», — приводит его слова газета New York Times.
Газета пишет, что Трамп поделился своими впечатлениями с помощниками. Как отмечает издание, глава Белого дома убежден, что в том, что касается рычагов воздействия, преимущество у того, кто сильнее.
