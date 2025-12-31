Ричмонд
Путин поздравил Лукашенко с Новым годом

Российский лидер пожелал своему белорусскому коллеге доброго здоровья, благополучия и успехов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко получает поздравления с Новым годом от зарубежных лидеров, сообщили в пресс-службе главы государства.

В том числе в адрес белорусского лидера пришло поздравление от российского коллеги Владимира Путина, который пожелал ему доброго здоровья, благополучия и успехов в наступающем 2026-м.

«Тесное союзническое взаимодействие помогает России и Беларуси с честью преодолевать любые трудности, связанные с непростой международной обстановкой», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что Москва и Минск, координируя усилия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, эффективно защищают свои интересы на мировой арене.

Кроме того, по его словам, есть хорошая отдача от реализация комплекса мер, направленных на упрочение научно-технического и финансово-экономического суверенитета двух стран.

По данным пресс-службы, Лукашенко уже поступили поздравления с новогодними праздниками от лидеров Китая, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Кувейта, Ирана, Алжира, Мьянмы, Марокко, Египта, Палестины, Иордании, от руководства различных международных организаций, в том числе СНГ и ОДКБ.

