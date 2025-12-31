Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки по Газе, пишет Axios

В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную Штатами резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана главы Белого дома по урегулированию ситуации в анклаве. Он подразумевает международное управление сектором Газа и создание «совета мира» под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.