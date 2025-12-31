Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки по Газе, пишет Axios

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности перейти ко второму этапу сделки об урегулировании в Газе, пишет Axios.

Источник: Reuters

«Нетаньяху согласился во время встречи с Трампом перейти ко второй фазе соглашения о прекращении огня в секторе Газа», — говорится в публикации со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

По данным издания, президент США пообещал израильскому премьеру, что позволит снова атаковать ХАМАС, если палестинское движение не выполнит ранее достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.

Также сообщается, что Трамп объявит о переходе ко второму этапу сделки по Газе в январе 2026 года.

В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную Штатами резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана главы Белого дома по урегулированию ситуации в анклаве. Он подразумевает международное управление сектором Газа и создание «совета мира» под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.

СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше