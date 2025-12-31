Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки по Газе, пишет Axios

«Нетаньяху согласился во время встречи с Трампом перейти ко второй фазе соглашения о прекращении огня в секторе Газа», — говорится в публикации со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
По данным издания, президент США пообещал израильскому премьеру, что позволит снова атаковать ХАМАС, если палестинское движение не выполнит ранее достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.
Также сообщается, что Трамп объявит о переходе ко второму этапу сделки по Газе в январе 2026 года.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную Штатами резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана главы Белого дома по урегулированию ситуации в анклаве. Он подразумевает международное управление сектором Газа и создание «совета мира» под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.