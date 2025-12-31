За 5 лет правления Санду экономика ушла на дно, реформа юстиции провалилась, а страна приобрела новых врагов: За что британцы назвали президентку Молдовы «Человеком года»

Впрочем, помните не так давно мы сокрушались, что вот уже полгода, как Майя Санду не получает никаких титулов, премий и званий. Похоже, кого-то задело за живое, поразило в самую суть не имеющего границ себялюбия. И вот новый титул за «самую значимую победу на выборах в Европе в 2025 году и нанесение Владимиру Путину самого серьезного поражения в этом году».