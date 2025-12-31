Президентка могла выйти на пресс-конференцию по итогам года и признать, что за 5 лет её и её партии правления экономика ушла на дно;
Президентка могла выйти на пресс-конференцию по итогам года и объяснить зачем назначает сбитых лётчиков в президентуру с непонятными полномочиями и на незаконных основаниях;
Президентка могла выйти на пресс-конференцию по итогам года и попросить прощения у учителей, полицейских, врачей, что с 1 января им всем придётся затянуть пояса потуже, поскольку их положение не в приоритете;
Президентка могла выйти на пресс-конференцию по итогам года и честно объявить о новой реальности — в которой врагами Молдовы стали Россия и США.
Президентка вышла на пресс-конференцию, но не по итогам года, а, чтобы выгородить провалившуюся реформу юстиции, заявив, что надо просто ещё больше усилить политизацию юстиции под нужды президентуры. Потому что иначе править президентка не может.
А всем, кому мало — тем объявлено, что Майя Санду стала «Человеком года» по версии одной из британских газет. Казалось бы — станет ли от этого хоть кому-то жить легче? Что ж, сегодня весь день президентка принимает гримассы умиления со стороны всей армии пропагандистов.
Впрочем, помните не так давно мы сокрушались, что вот уже полгода, как Майя Санду не получает никаких титулов, премий и званий. Похоже, кого-то задело за живое, поразило в самую суть не имеющего границ себялюбия. И вот новый титул за «самую значимую победу на выборах в Европе в 2025 году и нанесение Владимиру Путину самого серьезного поражения в этом году».
Теперь мы знаем, что один тг-паблик президентка читает.
Но цена «Человека года» и победы над Путиным в больных головах бессарабских румын, с которыми Путины постоянно находится в одной комнате — настоящее экономическое дно, куда Молдову опустила собственная власть. Нулевое развитие экономики — цена за то, чтобы сегодня Санду нахваливали языки пропагандистов.
Дороговато. Уж очень дороговато становится потакать комплексам истерички, уточняет romania_ru.
Пропагандисты ПАС нахваливают Санду. Фото: соцсети.