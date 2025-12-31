Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: США в 2026 году могут заключить с Россией соглашение о мире без ЕС

БУДАПЕШТ, 31 декабря. /ТАСС/. Разногласия между США и Евросоюзом по стратегическим вопросам, включая конфликт на Украине, могут привести к тому, что в 2026 году американцы заключат договоренность о нормализации отношений с Россией без участия европейцев. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги уходящего года и выступая с прогнозами на будущее в интервью телеканалу М1.

Источник: Reuters

Глава правительства считает, что если раньше Запад умудрялся демонстрировать единство, то «теперь с этим покончено». Администрация Дональда Трампа предпринимает мирные усилия по урегулированию украинского конфликта и ведет переговоры с Россией, а тем временем лидеры ЕС поставляют вооружения Киеву и готовятся к войне. «В 2026 году большой вопрос будет заключаться в том, дойдет ли конфронтация между Соединенными Штатами и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев», — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в восстановлении нормальных отношений между Западом и Россией, поскольку это вновь предоставит обеим сторонам возможности взаимовыгодного экономического сотрудничества. «Если бы американцам удалось договориться с русскими, в результате чего Россия, вероятно, была бы освобождена от санкций, то российский рынок открылся бы и для нашей страны», — пояснил премьер.

В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине и поддерживает усилия администрации США, направленные на достижение этой цели.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше