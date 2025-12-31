Орбан: США в 2026 году могут заключить с Россией соглашение о мире без ЕС

Глава правительства считает, что если раньше Запад умудрялся демонстрировать единство, то «теперь с этим покончено». Администрация Дональда Трампа предпринимает мирные усилия по урегулированию украинского конфликта и ведет переговоры с Россией, а тем временем лидеры ЕС поставляют вооружения Киеву и готовятся к войне. «В 2026 году большой вопрос будет заключаться в том, дойдет ли конфронтация между Соединенными Штатами и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев», — сказал Орбан.