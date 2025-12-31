Ричмонд
Лукашенко и Путин обсудили атаку БПЛА на резиденцию президента РФ

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию последних дней, в том числе события, связанные с атакой беспилотников на резиденцию российского лидера. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

Источник: РИА "Новости"

«Президенты обсудили ситуацию последних дней, в том числе события, связанные с атакой беспилотников на резиденцию президента России. В ходе разговора были затронуты и иные наиболее актуальные вопросы, — говорится в сообщении. — Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о предстоящих встречах после Нового года и совместных мероприятиях».

«Главы государств тепло поздравили друг друга с Новым годом. Александр Лукашенко дал высокую оценку новогоднему обращению своего коллеги, которое уже успел лично посмотреть в интернете», — проинформировал «Пул первого».

Лукашенко и Путин договорились о предстоящих встречах после Нового года и совместных мероприятиях.

