Лукашенко и Путин обсудили атаку БПЛА на резиденцию президента РФ

«Президенты обсудили ситуацию последних дней, в том числе события, связанные с атакой беспилотников на резиденцию президента России. В ходе разговора были затронуты и иные наиболее актуальные вопросы, — говорится в сообщении. — Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о предстоящих встречах после Нового года и совместных мероприятиях».
«Главы государств тепло поздравили друг друга с Новым годом. Александр Лукашенко дал высокую оценку новогоднему обращению своего коллеги, которое уже успел лично посмотреть в интернете», — проинформировал «Пул первого».
