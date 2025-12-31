Ричмонд
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, поздравили друг друга с Новым годом

Александр Лукашенко дал высокую оценку новогоднему обращению своего коллеги, которое уже успел лично посмотреть в интернете.

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств тепло поздравили друг друга с Новым годом.

Александр Лукашенко дал высокую оценку новогоднему обращению своего коллеги, которое уже успел лично посмотреть в интернете.

Президенты обсудили ситуацию последних дней, в том числе события, связанные с атакой беспилотников на резиденцию Президента России. В ходе разговора были затронуты и иные наиболее актуальные вопросы.

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о предстоящих встречах после Нового года и совместных мероприятиях. -0-

