Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где смотреть онлайн поздравление Лукашенко с Новым годом 2026

Обращение Лукашенко к белорусам начнется в 23.50 на центральных телеканалах.

Источник: Комсомольская правда

Обращение президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусам начнется в 23.50 на центральных телеканалах.

В частности, новогоднее обращение главы Беларуси покажут телеканалы ОНТ, «Беларусь 1», СТВ и другие. Посмотреть новогоднее обращение можно будет на официальном сайте президента Беларуси, а также в Youtube-канале центральных телеканалов, мультимедийном портале VIDEOBEL.

Ранее мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.

Кстати, мы узнали, как минчане встречали Новый год 50 лет назад: без снега, но с мясом кролика и апельсинами из Египта, а еще с фототелеграммами и премьерой «Иронии судьбы».

Кроме того, глава МВД Иван Кубраков предупредил про максимальное использование камер и досмотрах на Новый год.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше