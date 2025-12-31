Где смотреть онлайн поздравление Лукашенко с Новым годом 2026

Обращение президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусам начнется в 23.50 на центральных телеканалах.
В частности, новогоднее обращение главы Беларуси покажут телеканалы ОНТ, «Беларусь 1», СТВ и другие. Посмотреть новогоднее обращение можно будет на официальном сайте президента Беларуси, а также в Youtube-канале центральных телеканалов, мультимедийном портале VIDEOBEL.
Кроме того, глава МВД Иван Кубраков предупредил про максимальное использование камер и досмотрах на Новый год.