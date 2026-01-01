Рост МРОТ и пенсионного возраста: новое в законах с 1 января 2026 года

Для будущих пенсионеров-родителей тоже есть изменения: с нового года снимаются ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Раньше в стаж засчитывалось не более 6 лет в общей сложности, а это значит — только периоды ухода за четырьмя детьми. С января ограничение в 6 лет и 4 детей будет снято. В стаж войдут периоды ухода за всеми детьми независимо от их количества, а повышенный индивидуальные пенсионный коэффициент 5,4 начнут начислять не только за четвертого, но и за каждого последующего малыша.