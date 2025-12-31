Лукашенко обсудил с Путиным атаку БПЛА на его резиденцию перед Новым годом

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре атаку БПЛА на его резиденцию перед Новым годом. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Главы государств тепло поздравили друг друга с Новым годом», — сказано в сообщении.
Александр Лукашенко высоко оценил новогоднее обращение Владимира Путина, которое уже успеть лично посмотреть в интернете. Вместе с тем президенты двух стран также обсудили ситуацию последних дней. В том числе события, которые связаны с атакой БПЛА на резиденцию президента России. Во время телефонного разговора затрагивались и другие наиболее актуальные вопросы.
Президент Беларуси и России договорились о предстоящих встречах после Нового года, а также о совместных мероприятиях.
Ранее Александр Лукашенко прокомментировал атаку на резиденцию Владимира Путина: «Это дичайший терроризм».
Кроме того, Лукашенко не исключил, что атака на резиденцию Путина была для срыва мирных переговоров: «Чтобы сорвать этот переговорный процесс».
Тем временем Лукашенко впервые рассказал, как предостерег Путина от покушения: «Надо относиться серьезно».
