Лукашенко обсудил с Путиным атаку БПЛА на его резиденцию перед Новым годом

Лукашенко поговорил по телефону с Путиным 31 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре атаку БПЛА на его резиденцию перед Новым годом. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Главы государств тепло поздравили друг друга с Новым годом», — сказано в сообщении.

Александр Лукашенко высоко оценил новогоднее обращение Владимира Путина, которое уже успеть лично посмотреть в интернете. Вместе с тем президенты двух стран также обсудили ситуацию последних дней. В том числе события, которые связаны с атакой БПЛА на резиденцию президента России. Во время телефонного разговора затрагивались и другие наиболее актуальные вопросы.

Президент Беларуси и России договорились о предстоящих встречах после Нового года, а также о совместных мероприятиях.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал атаку на резиденцию Владимира Путина: «Это дичайший терроризм».

Кроме того, Лукашенко не исключил, что атака на резиденцию Путина была для срыва мирных переговоров: «Чтобы сорвать этот переговорный процесс».

Тем временем Лукашенко впервые рассказал, как предостерег Путина от покушения: «Надо относиться серьезно».

Также мы узнали, где смотреть онлайн поздравление Александра Лукашенко с Новым годом 2026.

