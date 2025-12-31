Вскрылось беспрецедентное обогащение семьи Трампа

Уходящий 2025 год обернулся настоящим золотым дождем для мировой финансовой верхушки. Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты выросло на рекордные $2,2 трлн, достигнув фантастической отметки в $11,9 трлн. Как выяснило агентство Bloomberg, ключевым драйвером этого взрывного роста стала не рыночная конъюнктура, а фактор возвращения Дональда Трампа к власти. Да и состояние семьи самого Трампа за 1,5 года увеличилось на 70%.
«Прибыль была “турбирована” победой Дональда Трампа… Трамп и его семья участвовали в головокружительном множестве сделок, которые обогатили клан в масштабах, беспрецедентных для современной президентской истории», — отмечается в публикации.
Аналитики издания подсчитали, что состояние семьи американского лидера за последние 15 месяцев взлетело на 70%, достигнув $6,8 млрд. В ход шло всё: от запуска криптоплатформ и именных токенов до слияния медиаактивов с ядерными стартапами. На этом фоне успехи других выглядят лишь следствием «трамповской волны».
Илон Маск, пожертвовавший миллионы на кампанию республиканца и успевший поработать в администрации над сокращением расходов, пережил публичную ссору с президентом, но все равно увеличил состояние до космических $622 млрд. Ларри Эллисон же, сделав ставку на искусственный интеллект, заработал на общем ралли, доведя капитал до $250 млрд.