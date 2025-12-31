Вскрылось беспрецедентное обогащение семьи Трампа

Уходящий 2025 год обернулся настоящим золотым дождем для мировой финансовой верхушки. Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты выросло на рекордные $2,2 трлн, достигнув фантастической отметки в $11,9 трлн. Как выяснило агентство Bloomberg, ключевым драйвером этого взрывного роста стала не рыночная конъюнктура, а фактор возвращения Дональда Трампа к власти. Да и состояние семьи самого Трампа за 1,5 года увеличилось на 70%.