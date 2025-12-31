Ричмонд
Вскрылось беспрецедентное обогащение семьи Трампа

Уходящий 2025 год обернулся настоящим золотым дождем для мировой финансовой верхушки.

Уходящий 2025 год обернулся настоящим золотым дождем для мировой финансовой верхушки. Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты выросло на рекордные $2,2 трлн, достигнув фантастической отметки в $11,9 трлн. Как выяснило агентство Bloomberg, ключевым драйвером этого взрывного роста стала не рыночная конъюнктура, а фактор возвращения Дональда Трампа к власти. Да и состояние семьи самого Трампа за 1,5 года увеличилось на 70%.

«Прибыль была “турбирована” победой Дональда Трампа… Трамп и его семья участвовали в головокружительном множестве сделок, которые обогатили клан в масштабах, беспрецедентных для современной президентской истории», — отмечается в публикации.

Аналитики издания подсчитали, что состояние семьи американского лидера за последние 15 месяцев взлетело на 70%, достигнув $6,8 млрд. В ход шло всё: от запуска криптоплатформ и именных токенов до слияния медиаактивов с ядерными стартапами. На этом фоне успехи других выглядят лишь следствием «трамповской волны».

Илон Маск, пожертвовавший миллионы на кампанию республиканца и успевший поработать в администрации над сокращением расходов, пережил публичную ссору с президентом, но все равно увеличил состояние до космических $622 млрд. Ларри Эллисон же, сделав ставку на искусственный интеллект, заработал на общем ралли, доведя капитал до $250 млрд.

