Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в 2026 году Россия и США могут заключить мирное соглашение по Украине без участия Европейского Союза. Такое мнение политик выразил в интервью для телеканала M1.
«В 2026 году большой вопрос будет заключаться в том, дойдет ли конфронтация между США и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев», — сказал венгерский премьер.
Орбан отметил, что 2025 год стал переломным для международной политики, поскольку США и Брюссель впервые за долгое время заняли противоположные позиции по вопросу конфликта. Он добавил, что Венгрии предстоит определиться, поддерживать ли мирные усилия США или военные планы Европы.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что конфликт на Украине в феврале 2022 года был спровоцирован Западом. По его словам, противостояние начали деструктивные силы в Киеве при поддержке западных стран. Путин уточнил, что Россия стремится положить конец текущему конфликту.