Орбан предположил, что РФ и США урегулируют украинский конфликт без участия ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия и США могут подписать соглашение по урегулированию украинского конфликта без участия Евросоюза.

Как предположил политик в интервью телекомпании M1, украинское урегулирование без участия ЕС может стать следствием конфронтации между США и Европой.

Вашингтон и Брюссель, как сказал Орбан, в 2025 году заняли противоположные позиции по конфликту.

Читайте материал «Землетрясение произошло в штате Калифорния».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

